29 Ocak 2020, Çarşamba

FUTBOL

Spor Bakanlığı seferber oldu

Spor Bakanlığı seferber oldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Elazığ'da geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Elazığ ve Malatya il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaş- ların hizmetine açıldı. Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Elazığ'da geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Elazığ ve Malatya il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaş- ların hizmetine açıldı. Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.
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