25 Ocak 2020, Cumartesi

FUTBOL

Depremde hayatını kaybedenler için maçlarda saygı duruşu yapılacak

Depremzedeler için maçlarda saygı duruşu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

(), profesyonel liglerde bugün, yarın ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarda 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. , TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek." denildi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

TFF'nin internet sitesinde "Acımız büyük" başlığıyla yer alan başsağlığı mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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