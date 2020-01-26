Şenol Güneş: Kıymetini bilin

A Milli Takım hocası Şenol Güneş, Altınordu-Bursaspor U19 maçını izledi.

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A Milli Takım hocası Şenol Güneş, Altınordu-Bursaspor U19 maçını izledi. 3-3 biten maçın ardından iki takımın soyunma odasını ziyaret eden Güneş, "Malzemesi olmayan, tesisi olmayan dönemden bugüne geldik. Siz avantajlısınız. Özgür olun" dedi.