26 Ocak 2020, Pazar

FUTBOL

Şenol Güneş: Kıymetini bilin

Şenol Güneş: Kıymetini bilin
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2020

A Milli Takım hocası Şenol Güneş, Altınordu-Bursaspor U19 maçını izledi.

A Milli Takım hocası Şenol Güneş, Altınordu-Bursaspor U19 maçını izledi. 3-3 biten maçın ardından iki takımın soyunma odasını ziyaret eden Güneş, "Malzemesi olmayan, tesisi olmayan dönemden bugüne geldik. Siz avantajlısınız. Özgür olun" dedi.
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