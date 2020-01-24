25 Ocak 2020, Cumartesi

FUTBOL

Deprem ertelemesi

Deprem ertelemesi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İÖİ-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İÖİ-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

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