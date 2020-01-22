Naci Ünüvar'dan çifte başarı
Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında Ajax, evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken karşılaşmaya damga vuran isim Türk asıllı oyuncu Naci Ünüvar oldu. Oyuna 75. dakikada giren 16 yaşındaki oyuncu 86. dakikada penaltıdan attığı golle Ajax tarihinin gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.
Hollanda KNVB Kupası son 16 turunda Ajax, Spakenburg'u konuk etti. Ajax rakibini 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Kırmızı beyazlı ekipte 75. dakikada oyuna giren Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin eden isim oldu.
Penaltıyı Ünüvar yaptırırken takımın birinci penaltı atıcısı olan Klaas-Jan Huntelaar, atışı genç oyuncunun yapmasını istedi. Ünüvar, böylelikle Ajax tarihinin gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.
Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibine transfer olan Ryan Babel maça ilk 11'de başlarken, 61 dakika sahada kaldı.
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