23 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Son 16'da son tango

Son 16'da son tango
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.01.2020

Ziraat ’nda son 3 çeyrek finalist bugün belli oluyor. lideri , ilk maçtaki 4-0’lık avantajıyla ’da sahne alıyor.

Türkiye'nin Kupası'nda son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak 3 karşılaşmayla yerini çeyrek final heyecanına bırakacak. Birbirinden çekişmeli maçlarda günün ilk mücadelesi saat 14.00'te, ile lideri arasında Yeni Stadı'nda yapılacak. 'nın 2010 şampiyonu , 2-0'ın rövanşında saat 17.00'de Denizlispor'a konuk olacak. Son şampiyon ise ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı 'u saat 20.30'da ağırlayacak. kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.


KURALAR YARIN KUPA FİNALİ 21 MAYIS'TA

Finale yaklaştıkça adrenalinin daha da yükseldiği Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, yarın saat 15.00'te Riva'da yapılacak. Yeri ve saati belli olmayan Ziraat Türkiye Kupası finali ise 21 Mayıs 2020'de Süper Lig tamamlandıktan sonra oynanacak.

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