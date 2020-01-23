Son 16'da son tango

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 3 çeyrek finalist bugün belli oluyor. Süper Lig lideri Sivasspor, ilk maçtaki 4-0’lık avantajıyla Malatya’da sahne alıyor.

Türkiye'nin Kupası'nda son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak 3 karşılaşmayla yerini çeyrek final heyecanına bırakacak. Birbirinden çekişmeli maçlarda günün ilk mücadelesi saat 14.00'te, Yeni Malatyaspor ile Süper Lig lideri Sivasspor arasında Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak. Türkiye Kupası'nın 2010 şampiyonu Trabzonspor, 2-0'ın rövanşında saat 17.00'de Denizlispor'a konuk olacak. Son şampiyon Galatasaray ise ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u saat 20.30'da ağırlayacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.





KURALAR YARIN KUPA FİNALİ 21 MAYIS'TA

Finale yaklaştıkça adrenalinin daha da yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, yarın saat 15.00'te Riva'da yapılacak. Yeri ve saati belli olmayan Ziraat Türkiye Kupası finali ise 21 Mayıs 2020'de Süper Lig tamamlandıktan sonra oynanacak.