Son 16'da son tango
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 3 çeyrek finalist bugün belli oluyor. Süper Lig lideri Sivasspor, ilk maçtaki 4-0’lık avantajıyla Malatya’da sahne alıyor.
Türkiye'nin Kupası'nda son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak 3 karşılaşmayla yerini çeyrek final heyecanına bırakacak. Birbirinden çekişmeli maçlarda günün ilk mücadelesi saat 14.00'te, Yeni Malatyaspor ile Süper Lig lideri Sivasspor arasında Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak. Türkiye Kupası'nın 2010 şampiyonu Trabzonspor, 2-0'ın rövanşında saat 17.00'de Denizlispor'a konuk olacak. Son şampiyon Galatasaray ise ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u saat 20.30'da ağırlayacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
KURALAR YARIN KUPA FİNALİ 21 MAYIS'TA
Finale yaklaştıkça adrenalinin daha da yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, yarın saat 15.00'te Riva'da yapılacak. Yeri ve saati belli olmayan Ziraat Türkiye Kupası finali ise 21 Mayıs 2020'de Süper Lig tamamlandıktan sonra oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...