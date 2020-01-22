23 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İtalya Kupası: Juventus 3-1 Roma | MAÇ SONUCU

Cengiz'li Roma Juventus'a direnemedi
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 Giriş Tarihi: 23.01.2020

karşılaşmasında , Roma'yı Bentancur, Ronaldo ve Bonucci'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Roma'nın tek golü ise milli futbolcumuz 'den geldi.

mücadelesinde ile Roma kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip, sahasında ağırladığı rakibini 26. dakikada , 38. dakikada Rodrigo Bentancur ve 45. dakikada Leonardo Bonucci'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Roma'nın tek golü ise 50. dakikada milli futbolcumuz 'den geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cengiz, maçın 50. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir gole imza atarak maça damga vurdu.

MERİH DEMİRAL TRİBÜNDE

Öte yandan Juventus forması giyen ve Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral da mücadeleyi tribünden takip etti. Juventus, sosyal medya hesabından Merih'in saha içerisine geldiği anları paylaştı.

İşte o video:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti Naci Ünüvar Ajax tarihine geçti
Barcelona uzatmalarda güldü Barcelona uzatmalarda güldü
Leicester City farklı kazandı Leicester City farklı kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör