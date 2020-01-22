İtalya Kupası: Juventus 3-1 Roma | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Juventus, Roma'yı Bentancur, Ronaldo ve Bonucci'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Roma'nın tek golü ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den geldi.
İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Juventus ile Roma kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip, sahasında ağırladığı rakibini 26. dakikada Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Rodrigo Bentancur ve 45. dakikada Leonardo Bonucci'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Roma'nın tek golü ise 50. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Cengiz, maçın 50. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir gole imza atarak maça damga vurdu.
MERİH DEMİRAL TRİBÜNDE
Öte yandan Juventus forması giyen ve Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma maçında çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral da mücadeleyi tribünden takip etti. Juventus, sosyal medya hesabından Merih'in saha içerisine geldiği anları paylaştı.
İşte o video:
Che bello vederti, @Merihdemiral ❤️#JuveRoma pic.twitter.com/T7KOwpfu5I— JuventusFC (@juventusfc) January 22, 2020
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