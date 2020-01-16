16 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçlarda son tango

İlk maçlarda son tango
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2020

Son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. 2010 şampiyonu , ’yi ağırlayacak. Yeni hocası ’yla çıkış arayan ise iki kulvarda da iddialı ’yi konuk edecek. Bu heyecan kasırgası A Spor’da yaşanacak

Kupada son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. Büyük heyecan; 21, 22 ve 23 Ocak'taki rövanş maçlarıyla sürecek. 2010 şampiyonu , 'yi ağırlayacak. Yeni hocası 'yla çıkış arayan ise iki kulvarda da iddialı olan 'yi konuk edecek. kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

BUGÜN

18.00: - Göztepe () A Spor

20.30: Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa) A Spor

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