Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçlarda son tango

Son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. 2010 şampiyonu Trabzon, Denizli’yi ağırlayacak. Yeni hocası Tamer Tuna’yla çıkış arayan Antalya ise iki kulvarda da iddialı Göztepe’yi konuk edecek. Bu heyecan kasırgası A Spor’da yaşanacak

Kupada son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak 2 maçla sona eriyor. Büyük heyecan; 21, 22 ve 23 Ocak'taki rövanş maçlarıyla sürecek. 2010 şampiyonu Trabzonspor, Denizli'yi ağırlayacak. Yeni hocası Tamer Tuna'yla çıkış arayan Antalya ise iki kulvarda da iddialı olan Göztepe'yi konuk edecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

BUGÜN

18.00: Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan) A Spor

20.30: Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa) A Spor