16 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

Juventus Udinese'yi farklı geçti

Juventus Udinese'yi farklı geçti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2020

 Son 16 Turu'nda  sahasında Udinese'yi konuk etti. Torino ekibi Arjantinli yıldız Dybala'nın yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

, Dybala'nın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Udinese'yi 4-0 mağlup ederek turladı. Siyah-beyazlı ekibin diğer golleri Higuain ve 'dan geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 16. dakikada Higuain, 26 ve 57'de penaltıdan Dybala ve 61. dakikada penaltıdan Douglas Costa kaydetti.

Udinese karşısında gösterdiği performansa maçın adamı olan Dybala, bu sezonki performansını 25 maçta 11 gol 4 asiste çıkardı.

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