16 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Juventus Udinese'yi farklı geçti
Giriş Tarihi: 16.01.2020
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Juventus sahasında Udinese'yi konuk etti. Torino ekibi Arjantinli yıldız Dybala'nın yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Juventus, Dybala'nın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Udinese'yi 4-0 mağlup ederek turladı. Siyah-beyazlı ekibin diğer golleri Higuain ve Douglas Costa'dan geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Karşılaşmada Juventus'un gollerini 16. dakikada Higuain, 26 ve 57'de penaltıdan Dybala ve 61. dakikada penaltıdan Douglas Costa kaydetti.
Udinese karşısında gösterdiği performansa maçın adamı olan Dybala, bu sezonki performansını 25 maçta 11 gol 4 asiste çıkardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...