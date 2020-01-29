30 Ocak 2020, Perşembe
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İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020
Futbolda İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı. Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında Real Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu.
Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vincius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.
Kupada perşembe akşamı Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.
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