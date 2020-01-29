30 Ocak 2020, Perşembe

FUTBOL

İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı

İspanya Kral Kupası'nda sürpriz olmadı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

Futbolda 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı. Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında , Sevilla, , Villarreal, , bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan , 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vincius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.

Kupada perşembe akşamı Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.


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