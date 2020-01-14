15 Ocak 2020, Çarşamba

FUTBOL

Arda Turan için flaş iddia! Yeni adresi...

Arda Turan için flaş iddia! Yeni adresi...
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 'nin haberine göre, tecrübeli futbolcunun kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği ve Arda için Brezilya'da kulüp arandığı kaydedildi.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra adı başta Galatasaray olmak üzere Katar ve ABD ekipleriyle anılan için Brezilya iddiası gündeme geldi.

Brezilya'da yayın yapan spor sitesi yayınladığı haberde, Pablo Mari'nin Flamengo'ya ve Juanfran'ın Sao Paolo'ya transferi sonrası Brezilya futbolunda Avrupa'dan yeni gözde ismin Arda Turan olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, Filipe Luis'in Flamengo'ya imza atmasını sağlayan menajerlik şirketiyle yapılan anlaşma sonrası Arda için Brezilya'da kulüp arandığı ve 32 yaşındaki oyuncunun da Güney Amerika macerasına sıcak baktığı belirtildi.

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