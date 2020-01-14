Arda Turan için flaş iddia! Yeni adresi...
Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve eski takımı Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Globo Esporte'nin haberine göre, tecrübeli futbolcunun kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği ve Arda için Brezilya'da kulüp arandığı kaydedildi.
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra adı başta Galatasaray olmak üzere Katar ve ABD ekipleriyle anılan Arda Turan için Brezilya iddiası gündeme geldi.
Brezilya'da yayın yapan spor sitesi Globo Esporte yayınladığı haberde, Pablo Mari'nin Flamengo'ya ve Juanfran'ın Sao Paolo'ya transferi sonrası Brezilya futbolunda Avrupa'dan yeni gözde ismin Arda Turan olduğunu yazdı.
Haberde ayrıca, Filipe Luis'in Flamengo'ya imza atmasını sağlayan menajerlik şirketiyle yapılan anlaşma sonrası Arda için Brezilya'da kulüp arandığı ve 32 yaşındaki oyuncunun da Güney Amerika macerasına sıcak baktığı belirtildi.
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