21 Aralık 2019, Cumartesi
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Turkuvaz Medya'ya teşekkürler
Giriş Tarihi: 21.12.2019
TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ile İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası’nı yayınlayan Turkuvaz Medya’ya teşekkürlerini iletti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 kurasında turnuvanın medya ayağını yöneten Turkuvaz Medya'ya teşekkür edildi. Riva'da yapılan kura çekimine katılan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ile Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Turkuvaz Medya'nın büyük bir işi üstlendiğini söylerken, büyük emek verildiğini kaydetti. İlk söz alan Büyükaydın, "Bu kış şartlarında ülkemizin her köşesinde tüm sporseverlere güzel maçlar izleten, bizleri seyir zevkinden mahrum etmeyen Turkuvaz Medya Grubu'na ve A Spor çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İsmini kupaya veren ve bizi destekleyen Ziraat Bankası'na da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Düşmez ise, "160 takımla başlayan serüven bugün 16 takıma düştü. 5 ligle başlayan maratonda şu an 3 lig temsil ediliyor. Çok güzel maçlar izledik. Sponsorlarımız Turkuvaz Medya Grubu ve Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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