21 Aralık 2019, Cumartesi

FUTBOL

TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması: Soruşturma devam ediyor

TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.12.2019

(), Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarının savunma süresinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "'nun bugünkü kararlarının açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor A.Ş. kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. 'nda 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray A.Ş. Kulübü ve mensupları hakkında, Galatasaray A.Ş. tarafından PFDK'ya tedbirlerin kaldırılması amacıyla olağanüstü toplantı talebinde bulunulmuş ve sevk olunan kişilerin savunmaları sunulmuştur. Bu nedenle PFDK, ilgili kişiler hakkında 20.12.2019 tarihinde toplanarak kararlarını kamuoyuna duyurmuştur. Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Tuzlaspor A.Ş. Kulübü ve mensuplarının savunma süresi devam etmekte olup, soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır. Henüz savunmasını PFDK'ya sunmayan Tuzlaspor A.Ş.'nin, 2'nci Lig 'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması TFF'den Tuzlaspor için ceza açıklaması
Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! Evlat yuvaya dönüyor Arda Turan'ın son görüntüsü olay oldu! "Evlat yuvaya dönüyor"
G.Saraylı yıldız o ismi F.Bahçe'ye kendi elleriyle götürdü! Formayı giydirdi... G.Saraylı yıldız o ismi F.Bahçe'ye kendi elleriyle götürdü! Formayı giydirdi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör