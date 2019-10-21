21 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.10.2019

kokartlı Türk hakem , 'nın Leipzig ile 'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

yapılan açıklamaya göre, 'nın Leipzig şehrindeki Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada 'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve görev yapacak.



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