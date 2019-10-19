19 Ekim 2019, Cumartesi

FUTBOL

Manchester City deplasmanda galip

Manchester City deplasmanda galip
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in 9. haftasında , konuk olduğu 'ı 2-0 mağlup etti.

Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon , Selhurst Park'ta 'ın konuğu oldu.

Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada 'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider 'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.

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