19 Ekim 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Borussia Dortmund tek golle galip geldi
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yendi.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 8. haftasında Signal Iduna Park'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.
Sarı-siyahlılar, 58. dakikada Marco Reus'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylelikle Borussia Dortmund puanını 15'e çıkarırken, Borussia Mönchengladbach 16 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı