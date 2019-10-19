19 Ekim 2019, Cumartesi

FUTBOL

Borussia Dortmund tek golle galip geldi

B. Dortmund tek golle kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.10.2019

’nde (Bundesliga) , sahasında 'ı 1-0 yendi.

, Bundesliga'nın 8. haftasında 'ta Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta bulunan 'ı konuk etti.

Sarı-siyahlılar, 58. dakikada 'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 15'e çıkarırken, Borussia Mönchengladbach 16 puanda kaldı.

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