18 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico ertelendi

El Clasico resmen ertelendi!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Katalonya'da devam eden siyasi protestolar nedeniyle 26 Ekim'de oynanması planlanan Barcelona- mücadelesi ertelendi. İki takıma pazartesiye kadar yeni tarih belirlenmesi konusunda süre tanındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği mücadelesi, Katalonya'da devam eden protesto gösterileri gerekçe sunularak ertelendi.

Barcelona'nın ligde 26 Ekim'de 'i konuk edeceği karşılaşma güvenlik gerekçe gösterilerek, ileri bir tarihe alındı. La Liga yönetimi iki takıma yeni bir tarih belirlenmesi konusunda pazartesiye kadar süre tanıdı.

Real Madrid ve Barcelona karşılaşmanın yeni tarihi için mutabakata varamazsa, lig yönetimi yapacağı toplantı ile tarihi kendileri tayin edecek.

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