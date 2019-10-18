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26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico ertelendi
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Katalonya'da devam eden siyasi protestolar nedeniyle 26 Ekim'de oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid mücadelesi ertelendi. İki takıma pazartesiye kadar yeni tarih belirlenmesi konusunda süre tanındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico mücadelesi, Katalonya'da devam eden protesto gösterileri gerekçe sunularak ertelendi.
Barcelona'nın ligde 26 Ekim'de Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma güvenlik gerekçe gösterilerek, ileri bir tarihe alındı. La Liga yönetimi iki takıma yeni bir tarih belirlenmesi konusunda pazartesiye kadar süre tanıdı.
Real Madrid ve Barcelona karşılaşmanın yeni tarihi için mutabakata varamazsa, lig yönetimi yapacağı toplantı ile tarihi kendileri tayin edecek.
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