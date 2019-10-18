Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap

Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takımı futbolcularının yaptığı asker selamı ile ilgili ülkesinin basınına milli futbolcuları destekleyici açıklamalarda bulundu

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Christoph Daum, Alman basınından Sport 1'e A Milli Takım futbolcularının maçlarda yaptığı asker selamı ile ilgili röportaj verdi.

Konuşmasında milli oyuncuları destekleyen Daum, kendisinin de Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türklerde asker çok yüksek önceliğe sahiptir. Ben de asker vakfına bağışta bulunmuştum. Türk ordusu bizimkine benzemiyor. Almanya'da ordu tartışmalıdır. Türkler askerine büyük bir şefkat duyar. Türkiye'de ordu Almanya'daki polis gibidir. Arkadaşınızdır, yardımınıza koşar. Orada askere verilen değer çok yüksektir."