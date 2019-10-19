19 Ekim 2019, Cumartesi

FUTBOL

Barcelona yıldızlarıyla güldü

Barcelona yıldızlarıyla güldü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.10.2019

1. Futbol Ligi'nin () 9. haftasında , deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etti.

Lige istediği gibi başlayamayan , 9. hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıktı.

Antoine Griezmann'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen misafir ekip, 'nin 58. ve 'in 66. dakikada ağları sarsmasıyla maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 19'a çıkarırken, Eibar 9 puanda kaldı.



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