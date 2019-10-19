19 Ekim 2019, Cumartesi
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Barcelona yıldızlarıyla güldü
Giriş Tarihi: 19.10.2019
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etti.
Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 9. hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıktı.
Antoine Griezmann'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen misafir ekip, Lionel Messi'nin 58. ve Luis Suarez'in 66. dakikada ağları sarsmasıyla maçı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Barcelona puanını 19'a çıkarırken, Eibar 9 puanda kaldı.
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