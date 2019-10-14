St. Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin...

Bundesliga 2 takımı St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve A Takım ile antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Enver Cenk Şahin ile ilgili bir skandala imza attı.

25 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Türk ordusuna destek paylaşımında bulunmuştu.

Karar, kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.