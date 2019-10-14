14 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

St. Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin...

St. Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

Bundesliga 2 takımı , Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve A Takım ile antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

Almanya 2. Lig ekiplerinden , Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Enver Cenk Şahin ile ilgili bir skandala imza attı.

25 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Türk ordusuna destek paylaşımında bulunmuştu.

Karar, kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.

St. Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı

Enver Cenk Şahin'in paylaşımı Almanları rahatsız etti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Fransa'daki dev maç A Spor'da Fransa'daki dev maç A Spor'da
A Spor 'dalya' dedi! A Spor 'dalya' dedi!
Luiz Gustavo'dan itiraf: Defalarca özür diledik Luiz Gustavo'dan itiraf: Defalarca özür diledik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör