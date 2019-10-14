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Fransa'daki dev maç A Spor'da
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019
Liglere verilen milli arada Feghouli'li, Slimani'li Cezayir; Cuadrado’lu, Zapata'lı Kolombiya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Lille kentinde 15 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Afrika şampiyonu, Güney Amerika'nın masal diyarına karşı...
Feghouli'li, Slimani'li Cezayir; Cuadrado'lu, Zapata'lı Kolombiya ile kozlarını paylaşıyor...
Fransa'nın Lille kentindeki dev kapışma 15 Ekim Salı günü saat 22:00'da canlı yayınla A Spor'da...
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