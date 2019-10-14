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FUTBOL

Fransa'daki dev maç A Spor'da

Fransa'daki dev maç A Spor'da
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

Liglere verilen milli arada Feghouli'li, Slimani'li Cezayir; Cuadrado’lu, Zapata'lı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 'nın Lille kentinde Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele A ekranlarından canlı yayınlanacak.

şampiyonu, 'nın masal diyarına karşı...

Feghouli'li, Slimani'li Cezayir; Cuadrado'lu, Zapata'lı ile kozlarını paylaşıyor...

'nın Lille kentindeki dev kapışma Salı günü saat 22:00'da canlı yayınla A 'da...

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