14 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

Neymar bir ay futbol oynayamayacak

Neymar'dan PSG'ye kötü haber!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.10.2019

(Ligue 1) ekibi Saint-Germain'in () Brezilyalı forvet oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya 'nın ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan 'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi.

Sekiz gün içinde ikinci bir değerlendirme yapılacağı ancak 27 yaşındaki futbolcunun, mevcut belirtiler doğrultusunda sağlığına kavuşmasının bir ay süreceği belirtildi.

Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Neymar, 'nin Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 'e karşı oynayacağı 2 maçı da kaçıracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
UEFA VAR Semineri Riva Tesisleri'nde yapılacak UEFA VAR Semineri Riva Tesisleri'nde yapılacak
St. Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin... St. Pauli'den skandal karar! Enver Cenk Şahin...
Fransa'daki dev maç A Spor'da Fransa'daki dev maç A Spor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör