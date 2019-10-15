Ronaldo'dan 700'üncü gol
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri grup maçında Ukrayna'ya 2-1 kaybettiği maçta penatlıdan attığı golle futbol kariyerinin 700'üncü golünü kaydetti.
Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller'den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6'ncı futbolcu oldu.
34 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinde çıktığı 973 maçta 700 gol atarken 219 gole de katkıda bulundu. Ronaldo, bu maçlarda 54 kez de hat-trick sevinci yaşadı. Portekizli süper yıldız, kulüp kariyerinde Sporting Lizbon ile 5, Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450 ve Juventus'ta 32 gol kaydederken, milli takım forması ile de 95 kez ağları sarstı.
Futbol hayatında Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, 2018 yılından bu yana ise Juventus'ta top koşturuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"