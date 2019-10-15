15 Ekim 2019, Salı

FUTBOL

Ronaldo'dan 700'üncü gol

Ronaldo'dan 700'üncü gol
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.10.2019

İtalya Serie A ekibi 'ta forma giyen , ülkesi Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri grup maçında 'ya 2-1 kaybettiği maçta penatlıdan attığı golle kariyerinin 700'üncü golünü kaydetti.

Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, 'den sonra ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6'ncı futbolcu oldu.

34 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinde çıktığı 973 maçta 700 gol atarken 219 gole de katkıda bulundu. Ronaldo, bu maçlarda 54 kez de hat-trick sevinci yaşadı. Portekizli süper yıldız, kulüp kariyerinde ile 5, ile 118, ile 450 ve 'ta 32 gol kaydederken, milli takım forması ile de 95 kez ağları sarstı.

hayatında Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, 2018 yılından bu yana ise Juventus'ta top koşturuyor.



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