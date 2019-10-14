14 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

A Spor 'dalya' dedi!

A Spor 'dalya' dedi!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'un hesabı 100 bin aboneye ulaştı!

Geçtiğimiz ay 5. yaşını kutlayan Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor'un kanalı 100 bin aboneye ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ederken, YouTube kanalı da 100 bin abone barajını aşmayı başardı.

A SPOR YOUTUBE KANALINA ABONE OLUN
Tüm programlara, özel röportajlara, son dakika transfer haberlerine ve çok daha fazlasına istediğiniz an ulaşmak için siz de A Spor'un resmi YouTube kanalına abone olun.

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