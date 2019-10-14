A Spor 'dalya' dedi!
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'un YouTube hesabı 100 bin aboneye ulaştı!
Geçtiğimiz ay 5. yaşını kutlayan Türkiye'nin referans spor kanalı A Spor'un Youtube kanalı 100 bin aboneye ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı futbolseverlerle buluşturan A Spor; nitelikli spor programları, usta yorumcuları, sıcak transfer haberleri ve özel dosyalarıyla spor dünyasının nabzını tutmaya devam ederken, YouTube kanalı da 100 bin abone barajını aşmayı başardı.
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Tüm programlara, özel röportajlara, son dakika transfer haberlerine ve çok daha fazlasına istediğiniz an ulaşmak için siz de A Spor'un resmi YouTube kanalına abone olun.
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