09 Ekim 2019, Çarşamba

FUTBOL

Abdulkadir Bitigen’e UEFA’dan görev

Abdulkadir Bitigen’e UEFA’dan görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Avrupa 21 Ya altı futbol şampiyonası 9.Grupta 11 Ekim 2019 Cuma günü Moldova ile Galler arasında oynanacak olan karşılaşmada 4.Hakem olarak görev yapacak.

kokartlı hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4.Hakemi ise olacak. Cuma günü Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada TSİ 17.00'de başlayacak.

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