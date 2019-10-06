07 Ekim 2019, Pazartesi

FUTBOL

Barcelona, Sevilla'yı farklı yendi

Barcelona Sevilla'yı farklı yendi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.10.2019

1. Futbol Ligi'nin () 8. haftasında , sahasında oynadığı maçta 'yı 4-0 yendi.

Stadı'nda oynanan karşılaşmada , (Dk. 27), (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 78. dakikada serbest vuruştan 'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı.

Sakatlık sorunlarından ligde az maçta oynama şansı bulan Messi, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım maçın son dakikalarını 9 kişi oynadı.

Karşılaşma, Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğünde sona erdi.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Barcelona, lider 'in (18 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.

ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

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