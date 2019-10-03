03 Ekim 2019, Perşembe
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Hüseyin Göçek yönetecek
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Bordo-mavililer Göçek'in yönettiği maçlarda 20 galibiyet ve 9 alırken 11 kez de yenildi.
Süper Lig'de 7'nci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Çaykur Rize-Trabzonspor karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek. FIFA Kokartı bulunan Hüseyin Göçek kariyerinde en fazla Trabzonspor'un maçlarında düdük çaldı. Fırtına, 40 maça çıktığı Göçek ile 20 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 11 kez yenildi.
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