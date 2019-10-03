03 Ekim 2019, Perşembe

FUTBOL

Fransa'nın aday kadrosu açıklandı

Fransa'nın aday kadrosu açıklandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ve ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 'dan , sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Saint-Germain'den , 'dan ve 'den N'Golo Kante gibi önemli isimler ise aday kadroda yer aldı.

Federasyonu, teknik direktör tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroyu duyurdu.

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda'ya 11 Ekim'de konuk olacak Fransa, 14 Ekim'de ise 'yi ağırlayacak.

Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (), (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne (Everton), Kurt Zouma (), Leo Dubois (Olympique Lyon), Clement Lenglet (), Lucas Hernandez, Benjamin Pavard (), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe ( Saint-Germain)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), (Paris Saint-Germain), Jonathan Ikone (Lille).



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