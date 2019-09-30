01 Ekim 2019, Salı

FUTBOL

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

Man United evinde Arsenal ile yenişemedi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.10.2019

İngiltere 'de , sahasında ile berabere kaldı.

'in 7. hafta kapanış maçında , Stadı'nda 'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.

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