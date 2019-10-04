04 Ekim 2019, Cuma

FUTBOL

Babel Hollanda Milli Takımı kadrosunda

Babel Hollanda Milli Takımı kadrosunda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.10.2019

Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 'da forma giyen , Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Ronald Koeman, 'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Defans: Patrick van Aanholt (), Nathan Ake (Bournemouth), (Ajax), Virgil van Dijk (), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).








Kaynak: AA
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