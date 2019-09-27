27 Eylül 2019, Cuma

FUTBOL

PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Saint-Germain'de () sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.

PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

, A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu
La Liga'nın yeni büyükelçisi Guti La Liga'nın yeni büyükelçisi Guti
Bunlar unutulmaz! Olay sözler, 'Maç iptal olur...' Bunlar unutulmaz! Olay sözler, 'Maç iptal olur...'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör