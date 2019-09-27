27 Eylül 2019, Cuma

FUTBOL

La Liga'nın yeni büyükelçisi Guti

La Liga'nın yeni büyükelçisi Guti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.09.2019

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu kurumu, yurt dışındaki imajına yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla Guti'ye büyükelçi görevini verdi. La Liga'nın tanıtım toplantısına katılan Guti, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum." dedi.

Sona eren profesyonel kariyerinin ardından kendini teknik direktör olarak kabul ettirmek için çalıştığını aktaran İspanyol futbol adamı, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik direktörlük için iyi bir fırsat henüz çıkmadı. Herkes bana 'i soruyor. Ben teknik direktör olmak istiyorum, Real Madrid'de kulübenin mirasçısı değil. Real Madrid'in yeri ayrı. Taraftar olarak Real Madridliyim ama profesyonel olarak teknik direktörüm ve herhangi bir takımı çalıştırmak istiyorum."

Şampiyonlar Ligi'nde 'e farklı yenilmesinin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın çok eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Guti, "Futbol böyle bir şey. Bir gün kralsın, ertesi gün Real Madrid teknik direktörlüğüne layık değilsin. Ben, Zidane'ın Real Madrid'in neye ihtiyacı olduğunu bildiğini ve takımı en üst düzeye çıkarma kapasitesinde olduğuna inanıyorum. Herkes biliyor ki Real Madrid'in en iyi teknik direktörü oldu ve kimsenin başaramadıklarını başardı." değerlendirmesini yaptı.


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