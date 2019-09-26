26 Eylül 2019, Perşembe

FUTBOL

Milan ve Inter'den dev proje

Milan ve Inter'den dev proje
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.09.2019

ekiplerinden AC Milan ve Inter Milan, ortak kullandıkları 'nun yerine yapılacak yeni stadyumun tasarımlarını paylaştı. Öte yandan projenin maliyeti ve süresi de açıklandı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan kulüpleri Milan ve Inter, 'nun yerine yapılacak 60.000 kişilik yeni için çalışmaları sürdürüyor.

İki dev kulüp, proje ile alakalı fizibilite raporunu belediyeye sundu.

Yeni stadyumun 650 milyon Euro'ya mal olması ve inşaatinin 3 yıl sürmesi bekleniyor. Ayrıca kulüp, teklifler hakkında taraftarlara danışmayı da planlıyor.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan AC Milan Başkanı Paolo Scaroni, "Milan ve Inter San Siro'yu 70 yılı aşkın bir süredir paylaşıyor. Yeni Stadyum sayesinde 3.500'den fazla insana iş olanağı ve halka yeni spor etkinlik alanları sağlanacak." dedi.

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