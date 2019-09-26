26 Eylül 2019, Perşembe

FUTBOL

TFF’den katlamalı ceza

TFF’den katlamalı ceza
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, ’nda değişikliğe gitti. Aynı ihlallerde, 3, 4 ve daha fazla tekrarlanırsa, cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı.

, Yönetim Kurulu, Futbol 'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı. G.Saray 'e verilen 4 maçlık cezanın büyük eleştiri konusu olduğu ortamda, talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, 'nın tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Yapılan eklemeyle, sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.
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