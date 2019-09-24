25 Eylül 2019, Çarşamba

FUTBOL

UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan , Şampiyonlar Ligi ve 'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adını duyurdu. UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA " olarak belirledi.

2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde düzenlenecek yeni turnuvanın adı, " " oldu.

Yeni organizasyon, gibi perşembe günleri oynanacak.

Bu arada UEFA , 2021 yılında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin 'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Stadı'nda, maçının ise 'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan UEFA'nın, kendisine üye 55 ülkeye ve futbol kulüplerine, kadınların statlara girmesine izin verilmeyen ülkelerde maç yapmamaları konusunda öneride bulunacağı açıklandı.

UEFA İcra Kurulu, 'nin Nyon kentinde 4 Aralık'ta tekrar buluşacak.



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