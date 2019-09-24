Barcelona sahasında kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi Barcelona oldu.

Ligin 6. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada Antoine Griezmann ve 15. dakikada Arthur'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Bu gollere Villarreal, 44. dakikada Santi Cazorla ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı. Villarreal ise 8 puanda kaldı.