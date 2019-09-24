25 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Barcelona sahasında kazandı
Giriş Tarihi: 25.09.2019
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi Barcelona oldu.
Ligin 6. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i ağırladı.
Maça hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada Antoine Griezmann ve 15. dakikada Arthur'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Bu gollere Villarreal, 44. dakikada Santi Cazorla ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı. Villarreal ise 8 puanda kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"