24 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Başkanlar buluşacak

Başkanlar buluşacak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.09.2019

EmlakKonut'un Riva-Florya projeleri için imzalanan sözleşmeyi feshetmesi üzerine olağanüstü toplanan Galatasaray 'ndan tavsiye ve bütünlük kararı çıktı.

EmlakKonut'un Riva-Florya projeleri için imzalanan sözleşmeyi feshetmesi üzerine olağanüstü toplanan Galatasaray 'ndan tavsiye ve bütünlük kararı çıktı. Buna göre Başkan Mustafa Cengiz, Riva- Florya projesine imza atan eski başkan ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bu hafta tekrar bir araya gelecekler ve komisyon kuracaklar. Kemerburgaz'a taşınılması için de tekrar çalışma yapılacak.

CENGİZ: FLORYA'YA 60 MİLYON EURO AZ
Başkan Mustafa Cengiz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu işin sükunetle, sulh ile, hem devletimizin hem G.Saray'ın hem de müteahhitlerin yararına olacak şekilde çözüleceğine inanıyorum" dedi. Riva'daki projenin devam ettiğini belirten Cengiz, Florya için ise, "Florya'daki haklarınızı kalkıp 340 milyon TL'ye veremezsiniz. 60 milyon euro yapar, bu da çok düşük bir bedel. Florya bizim evimiz, 60 milyon euro'ya satacak halimiz yok" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi? Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi? Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu kime oy verdi?
FIFA Yılın Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın Futbolcusu belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör