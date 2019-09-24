Başkanlar buluşacak

EmlakKonut'un Riva-Florya projeleri için imzalanan sözleşmeyi feshetmesi üzerine olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'ndan tavsiye ve bütünlük kararı çıktı.

EmlakKonut'un Riva-Florya projeleri için imzalanan sözleşmeyi feshetmesi üzerine olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'ndan tavsiye ve bütünlük kararı çıktı. Buna göre Başkan Mustafa Cengiz, Riva- Florya projesine imza atan eski başkan Dursun Özbek ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bu hafta tekrar bir araya gelecekler ve komisyon kuracaklar. Kemerburgaz'a taşınılması için de tekrar çalışma yapılacak.

CENGİZ: FLORYA'YA 60 MİLYON EURO AZ

Başkan Mustafa Cengiz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu işin sükunetle, sulh ile, hem devletimizin hem G.Saray'ın hem de müteahhitlerin yararına olacak şekilde çözüleceğine inanıyorum" dedi. Riva'daki projenin devam ettiğini belirten Cengiz, Florya için ise, "Florya'daki haklarınızı kalkıp 340 milyon TL'ye veremezsiniz. 60 milyon euro yapar, bu da çok düşük bir bedel. Florya bizim evimiz, 60 milyon euro'ya satacak halimiz yok" şeklinde konuştu.