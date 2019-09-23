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Çağlar Söyüncü yarışı
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Leicester formasıyla adından söz ettiren milli yıldızımız, Manchester City başta olmak üzere devlerin radarına girdi.
Ada'da Leicester formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü dev kulüplerin de radarına girmeye başladı. Tottenham engelini de 2-1'le aşan mavi beyazlılarda 23 yaşındaki lejyonerimiz yine oynadığı futbolla otoritelerden tam not aldı. İngiliz basınından Daily Express, yaşanan sakatlıkların ardından stoper konusunda problemler yaşayan M.City için Çağlar'ın çözüm olabileceğini yazdı. Laporte'un 6 aylık, Stones'un ise 6 haftalık yokluğu nedeni ile City'nin, devre arası bu bölgeye takviye yapabileceği ifade edildi.
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