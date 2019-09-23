23 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Çağlar Söyüncü yarışı

Çağlar Söyüncü yarışı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Leicester formasıyla adından söz ettiren milli yıldızımız, başta olmak üzere devlerin radarına girdi.

Ada'da Leicester formasıyla başarılı bir grafik çizen milli futbolcumuz dev kulüplerin de radarına girmeye başladı. Tottenham engelini de 2-1'le aşan mavi beyazlılarda 23 yaşındaki lejyonerimiz yine oynadığı futbolla otoritelerden tam not aldı. İngiliz basınından Daily Express, yaşanan sakatlıkların ardından stoper konusunda problemler yaşayan M.City için Çağlar'ın çözüm olabileceğini yazdı. Laporte'un 6 aylık, Stones'un ise 6 haftalık yokluğu nedeni ile City'nin, devre arası bu bölgeye takviye yapabileceği ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Hollanda'da haftanın maçında kazanan çıkmadı Hollanda'da haftanın maçında kazanan çıkmadı
PSG Lyon deplasmanında kazandı PSG Lyon deplasmanında kazandı
Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı yendi Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı yendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör