23 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

PSG, Lyon deplasmanında kazandı

PSG Lyon deplasmanında kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.09.2019

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Saint-Germain, liginde 'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golü 'dan geldi.

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden ile lider arasındaki mücadeleyle sona erdi.

Konuk ekip PSG, 'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.

'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.



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