Hollanda'da haftanın maçında kazanan çıkmadı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 7.hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven ile Ajax 1-1 berabere kaldı.

Ligin 7. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Ajax, altyapısından yetiştirdiği 22 yaşındaki hücum oyuncusu Quincy Promes'in 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

PSV takımının 20 yaşındaki golcü oyuncusu Donyell Malen'in 77. dakikada attığı golle maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından iki takımda puanını 14 yaptı ve Ajax averajla liderliğini sürdürdü.