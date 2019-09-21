21 Eylül 2019, Cumartesi

FUTBOL

Manchester City 8-0 Watford | MAÇ SONUCU

Manchester City Watford'u darmadağın etti!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.09.2019

İngiltere 'in 6. haftasında Manchester City, sahasında Watford'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Tarihi farklarından birine imza atan City, Manchester United'ın rekorunu yine egale edemedi.

'in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Watford'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Maviler, ilk dakikada 'nın golüyle öne geçti.

Golden sonra hız kesmeyen City, 7. dakikada Agüero, 12. dakikada Mahrez, 15. dakikada Bernardo Silva ve 18. dakikada Otamendi'yle bulduğu gollerle 18 dakikada skoru tam 5-0'a getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi gelmedi ve iki takım 5-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.

Maçın ikinci yarısında da hız kesmeyen Guardiola'nın öğrencileri, 48. dakikada Bernardo Silva ile tabelayı 6-0'a getirdi.

70. dakikada Bernardo Silva ve 85. dakikada De Bruyne'un golleri maçın skorunu belirleri: 8-0

REKORU EGALE EDEMEDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Kevin De Bruyne ile net bir fırsattan yararlanamayan Manchester City, Manchester United'ın 9-0'lık rekorunu egale edemedi.

ANDY COLE ŞOV YAPMIŞTI

Premier Lig rekorunu elinde tutan United, 4 Mart 1995 tarihinde Ipswich Town'ı 9-0 mağlup etmişti. Kırmızı Şeytanlar'da Andy Cole attığı 5 golle maça damga vurmuştu.

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