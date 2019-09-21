21 Eylül 2019, Cumartesi

FUTBOL

İngiliz efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü

İngiliz efsanesinden Çağlar Söyüncü'ye övgü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.09.2019

İngiliz futbolunun efsanevi savunmacılarından , milli futbolcu için övgü dolu sözler sarf etti. Efsane isim, hesabından yaptığı paylaşımda Çağlar'ı izlemeye bayıldığını belirtti.

Leicester City'nin kendi sahasında Tottenham'ı 2-1 yendiği maçın ardından futbolunun önemli isimlerinden , hesabından için bir paylaşımda bulundu. Carragher, Çağlar Söyüncü için övgü dolu bir cümle sarf ederek, "Onu izlemeye bayılıyorum" dedi.

Öte yandan Jamie Carragher'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. İngiliz futbolseverler, Çağlar Söyüncü'nün Tottenham maçındaki en iyi oyuncu olduğunu ifade eden yorumlarda bulunurken, milli futbolcunun 'a rekor ücretle transfer olan Harry Maguire'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu vurguladılar.


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