Uefa Avrupa Ligi'nde 12 karşılaşma tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftasında A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, başkent Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe'ye 18. dakikada Angel Rodriguez'in golüyle 1-0 yenildi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre'den Basel, ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar'ı 5-0'la geçti.



Gecenin sonucu en çok beklenen mücadelelerinden Eintracht Frankfurt - Arsenal karşılaşmasında ise gülen taraf İngiliz temsilcisi oldu. Arsenal, Alman rakibini deplasmanda Willock, Saka ve Aubameyang'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3