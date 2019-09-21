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FUTBOL

Juventus 2-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

Merih Demirallı Juventus evinde galip
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019

Milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı müsabakada Juventus, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Allianz Arena'da Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 berabere sona eren müsabakayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Torino ekibinin gollerini 31. dakikada Aaron Ramsey, 49. dakikada (penaltıdan) kaydetti. Verona'nın tek golünü ise 20. dakikada Miguel Veloso attı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ilk kez 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Merih maçın 20. dakikasında penaltı yaptırdı. Samuel Di Carmine'nın kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 10'a çıkarırken, Verona ise 4 puanda kaldı.

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