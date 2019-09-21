22 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

Milano derbisinde kazanan İnter

Milano derbisinde kazanan İnter
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Inter, İtalya Serie A'daki derbi mücadelesinde Milan'ı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncumuz , ilk 11'de başladığı maçta 64 dakika sahada kaldı.

'nin 4. haftasındaki derbisinde Inter, Milan'ı 2-0 yendi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan haftanın önemli maçını, hakem Daniele Doveri yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Maçın 49. dakikasında konuk ekip Inter, Marcelo Brazovic ile 1-0 öne geçti.

78. dakikada mavi-siyahlı takım, Belçikalı golcüsü ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, derbiden 3 puanla ayrılan taraf oldu ve puanını 12'ye yükseltti.

Derbiyi kazanan Inter, 4'te 4 yaparak, maç fazlasıyla 'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Ev sahibi olduğu derbiyi kaybeden Milan ise bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı, puan cetvelinde 6 puanla 9. sırada yer aldı.

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