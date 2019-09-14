15 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

Barcelona Valencia'yı farklı yendi

Barcelona Valencia'yı farklı yendi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.09.2019

, sahasında oynadığı maçta 'yı 5-2 mağlup etti. 'nın ilk üç haftasında galibiyet alan , deplasmanda 'a 2-0 yenildi.

1. Futbol Ligi'nin () 4. haftasında , sahasında oynadığı maçta 'yı 5-2 yendi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie De Jong ile 2-0 öne geçti.

Konuk takım, 27. dakikada Kevin Gameiro ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Gerard Pique (Dk. 51) ile tekrardan farkı ikiye çıkaran Katalan takımı, sakatlığı sona eren ve oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara gönderen (Dk. 61) ile skoru 4-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Uruguaylı futbolcu kendisinin ikinci takımının 5. golünü attı.

Valencia'da Maxi Gomez'in 90+2'de attığı gol sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, iki gün önce Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getiren Valencia 4 puanda kaldı.

Luis Enrique'nin kızı için Nou Camp Stadı'nda saygı duruşu

Bu arada Barcelona-Valencia maçı öncesinde, 29 Ağustos'ta hayatını kaybeden, Barcelona'nın eski teknik direktörü 'nin 9 yaşındaki kızı Xana için saygı duruşunda bulunuldu.

Luis Suarez de attığı ilk golü, Xana'ya adadı.

Atletico Madrid ilk yenilgisini aldı

Öte yandan La Liga'da art arda aldığı 3 galibiyetle lider konumda olan ve deplasmanda ile karşılaşan 2-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Real Sociedad'ın golleri Martin Ödegaard (Dk. 58) ve Nacho Monreal'den (Dk. 61) geldi.

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