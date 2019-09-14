14 Eylül 2019, Cumartesi

FUTBOL

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı

Liverpool 3 puanı 3 golle aldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.09.2019

'inin 5. haftasında 'ı ağırlayan , rakibini Mane ve Salah'ın golleriyle 3-1 mağlup etti ve ligde 5'te 5 yaptı

Lider , ligin beşinci haftasında 'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, 'nin 28 ve 40. dakikalardaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

72. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile farkı ikiye çıkaran ve kalan bölümde skoru koruyan Liverpool, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla liderliğini sürdürürken, Newcastle United 4 puanda kaldı.


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