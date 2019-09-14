Juventus'tan ilk puan kaybı geldi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasının açılış maçında Juventus, Fiorentina ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla, ilk 2 haftayı galibiyetle geçen Juventus, Serie A'nın 3. haftasında bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Siyah-beyazlı takım, puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu.
Yeni sezona ilk iki haftada aldığı iki mağlubiyetle giriş yapan ev sahibi Fiorentina ise bu sezonki ilk puanını Juventus'tan aldı.
Zatürre geçirdiği için ligin başındaki ilk iki haftada kulübede yer alamayan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Floransa deplasmanında kulübedeki yerini aldı.
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