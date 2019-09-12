12 Eylül 2019, Perşembe
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Kupa heyecanı A Spor'da sürüyor
Giriş Tarihi: 12.09.2019
Toplamda 160 takımın katıldığı, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tek organizasyon olan kupada 2. tur heyecanı bugün 3 maçla tamamlanıyor. Bugün birbirinden çekişmeli 3 maç da naklen ve şifresiz A Spor'dan yayınlanacak.
Toplamda 160 takımın katıldığı, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tek organizasyon olan kupada 2. tur heyecanı bugün 3 maçla tamamlanıyor. A Spor'da bugünkü 3 maç da naklen ve şifresiz ekranlarda olacak. Türkiye'nin kupasında yurdun her yerindeki bu büyük heyecan, spor yayıncılığının zirvesindeki A Spor'da yaşanacak.
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