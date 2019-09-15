15 Eylül 2019, Pazar
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Ceferin'den Servet Yardımcı'ya özel davet
Giriş Tarihi: 15.09.2019
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı Slovenya'ya davet etti.
Geçen sene Alexander Ceferin'i TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayan ve bir şöhretler maçı düzenleyen Servet Yardımcı rövanş için Ljubljana'ya gitti.
Ceferin'in davetlisi olan Servet Yardımcı'ya eski milli futbolculardan oluşan bir grup da eşlik etti.
Servet Yardımcı ile Slovenya'ya giden eski futbolcular şunlar:
Rüştü Reçber, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Ayhan Akman, Tuncay Şanlı, Ogün Temizkanoğlu, Sinan Kaloğlu, Engin Özdemir, Saffet Akyüz, Zeki Önatlı, Mehmet Yıldırım.
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